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Сотні безпілотників та артилерія: у Великій Британії анонсували нову військову допомогу для України

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Сотні безпілотників та артилерія: у Великій Британії анонсували нову військову допомогу для України

Фото: Associated Press

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

Йдеться про сотні безпілотників, десятки артилерійських знарядь, 1600 одиниць протитанкової зброї. 

Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес, пише Guardian

Він наголосив, що йдеться про десятки артилерійських знарядь, понад 1600 одиниць протитанкової зброї, контрбатарейні радіолокаційні системи, сотні безпілотників і понад 50 000 боєприпасів.

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", - сказав Волес. 

Нагадаємо, США натякнули на постачання Україні західних винищувачів.

Також США та партнери передадуть 20 HIMARS, 12 - вже в Україні.

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