Сотні безпритульних і покинутих тварин із Донеччини волонтери евакуювали до Кропивницького

Тисячі собак і котів біля лінії фронту втратили господарів - ті або загинули, або виїхали в евакуацію. Тож тепер їх виловлюють і вивозять на безпечну територію, йдеться в ТСН.

Пів сотні чотирилапих безхатьків привезли з Донеччини кропивницькі волонтери. На схід їздили вже двічі, туди везуть корми для тварин, а звідти -у спеціальних клітках- особливих переселенців, яким потрібна допомога.

В евакуацію вирушають собаки, коти і навіть щури. Цілу ніч прямують через блок-пости і ось вони вже у безпеці. У волонтерському притулку разом із новоприбулими нині 350 тварин, переселенців поки тримають в окремому будинку – на карантині. «У цієї собачки лапи нема, травмувалася у Краматорську, відірвало їй лапу», - показує волонтерка Катерина.

У одній із кімнат троє пожильців – Чебурек, Чепуха з Авдіївки і Малеча із Краматорська. Чебурек і Чепуха виросли в окопах українських військових. Коли їхній господар отримав поранення, собаками опікувалися його побратими. «Його поранили і він поїхав в госпіталь, а потім на ротацію і потім туди не повернувся. І собаки залишились з хлопцями, а хлопці повезли їх до Краматорська», - розповідає Катя.

Однак військовий не забув своїх вихованців, знайшов їх у притулку і вже незабаром Чепуха і Чебурек поїдуть на Одещину, до мами бійця.

В окремих клітках і кілька десятків донецьких котів. Наче на курорті – у спеціальних гамаках. «Поки ці коти знаходяться в клітках, бо це період адаптації, до нас звикають, ми до них звикаємо. Потім ми їх стерилізуємо і вони вже переїдуть у загальний вольєр», - розповідає волонтерка.

Вольєр для чотирилапих переселенців якраз добудовують. Однак місця для усіх все одно не вистачить. Тож волонтери закликають кропивничан приїхати у притулок і обрати собі чотирилапого друга. Це врятує одразу два життя: одна тварина знайде дім і звільниться місце для іншого хвостатого переселенця.

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