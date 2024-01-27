Сотні "Калібрів" на складах і нуль у небі: чому РФ припинила використовувати ці ракети

Від 25 вересня 2022 року російські війська припинили масове застосування крилатих ракет "Калібр" по території України. Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив причини.

Припинення застосування по Україні "Калібрів" ще не означає, що у Росії закінчилися ці ракети. Навпаки, РФ може мати на складах понад 240 одиниць "Калібрів" різних модифікацій.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів у своєму Telegram.

"Від 25 вересня 2023 року до 25 січня 2024 року у росіян накопичення КРМБ "Калібр", тільки за рахунок виробничих потужностей, може становити понад 240 одиниць. Тобто, з урахуванням застосування Х-101/555, морських КРМБ "Калібр" у резерві більше, ніж крилатих авіаційних", - каже Коваленко.

Він назвав кілька причин такої тривалої паузи.

По-перше, після втечі Чорноморської флотилії в Новоросійськ, із Севастополя, на новому місці базування досі не облаштовано інфраструктуру для обслуговування і зберігання КРМБ "Калібр".

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За слвоами експерта, нині триває активне вивезення КРМБ "Калібр" з 3413 ракетно-технічної бази, у Сухарній Балці, на материк, у 1061-й арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин у Натухаєвську, Краснодарського краю. Причому командування РВВ всіляко форсує процес облаштування всієї необхідної інфраструктури та логістики.

По-друге, відзначається знос пускових на носіях КРМБ "Калібр". Часте застосування цих ракет показало, що якість пускових не забезпечує надійність при настільки інтенсивному застосуванні ракет. Коваленко зауважує, що особливо ресурс був зношений 2022-го та першій половині 2023 років.

"Не дивно те, що неодноразово впадали в очі непарні пуски, хоча пускових парна кількість. Наприклад, коли регулярно з ДЕПЛ "Варшав'янка", з 4хПУ запускалося по 3 ракети. Одна із секцій не заряджалася через зношеність і ризики НП. Так само, самі кораблі, від частих стартових імпульсів отримали низку внутрішніх пошкоджень корпусів, які так само впливають на зносостійкість", - пояснює експерт.

Коваленко припускає, що найближчим часом Росія внутрішніми водами намагатиметься переправити в Чорне море носії КРМБ "Калібр" з інших флотів, а ці відправити на ремонт.

По-третє, погода грає росіянам не на руку, але цей фактор ситуативний каже Коваленко.

"А тому, до практики ударів "калібрами" вони через якийсь час, все ж таки, повернуться, особливо з урахуванням зменшення накопиченого запасу Х-101/555 і прискореного облаштування інфраструктури в районі Новоросійська", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ також прокментували те, чому РФ давно не застосовувала крилаті ракети "Калібри" для ударів по Україні. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що це може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускають ці повітряні цілі. За її слвоами, вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську.

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