"Сотні людей без зв'язку": Часів Яр перетворився на суцільні руїни

Часів Яр / © МВС України у Telegram

Місто Часів Яр на Донеччині фактично перестало існувати як населений пункт із цілісною інфраструктурою. Внаслідок безперервних атак російської армії, які тривають вже другий рік, від міста залишилася лише назва на карті.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

За словами посадовця, Часів Яр вже давно перебуває у зоні активних бойових дій. Ворог не припиняє тиск ні на хвилину, застосовуючи як живу силу, так і важку техніку.

«Постійні атаки, щоденні атаки. Часів Яр фактично вже другий рік перебуває в червоній зоні», — наголосив Сергій Чаус.

Він підкреслив, що руйнування настільки масштабні, що окупантам, які намагаються просуватися руїнами до інших мікрорайонів, просто ніде ховатися. У таких умовах критично важливою стає аеророзвідка.

«Робота дронів зараз настільки важлива, і взагалі погляд з неба — це основна тема на всіх напрямках», — зазначив очільник МВА.

Відповідаючи на запитання про те, який вигляд має місто зараз, Чаус був відвертим: інфраструктура знищена вщент.

«Від Часового Яру майже нічого не лишилося. Залишилась крапка на карті — це одне. Залишились люди — це основне. А від міста, від будівель фактично все зруйноване», — констатував чиновник.

Що відомо про цивільних мешканців

Найболючішим питанням залишається ситуація з цивільним населенням. За офіційною статистикою, яка була актуальною певний час тому, у місті залишалося близько 100 осіб. Однак наразі підтвердити ці дані чи дізнатися про стан цих людей неможливо.

«Доволі тривалий час, дуже тривалий час, зв’язку з містом просто немає. Тому сказати щось про те, що залишаються люди, фактично неможливо. Ми не маємо повноти картинки, ми не маємо зв’язку і не маємо можливості спілкування», — резюмував Чаус.

Ситуація у місті залишається критичною, а доступ до нього для волонтерів та евакуаційних груп — заблокованим через інтенсивність вогню.

Нагадаємо, у Росії неодноразово змінювали терміни повного захоплення Донбасу, а нині Москва знову озвучила дедлайн — вихід на адмінкордони Донецької області до квітня 2026 року.

В Офісі президента України наголошують, що ці плани залишаються незмінними ще від 2025 року, однак реальних спроможностей для їх виконання у РФ немає, попри паралельні розмови про «буферні зони» та можливі наступи на інших напрямках.