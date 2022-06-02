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Сотні людей ховаються в бомбосховищах під хімічним заводом у Сєвєродонецьку, який зазнав ракетного удару з боку РФ

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Сотні людей ховаються в бомбосховищах під хімічним заводом у Сєвєродонецьку, який зазнав ракетного удару з боку РФ

Близько 800 людей переховуються у кількох бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку, який зазнав ворожого ракетного удару.

За словами очільника області, місцеві жителі, рятуючись від російських снарядів та ракет, сховалися в бомбосховищах радянських часів під заводом "Азот".

Про це повідомив CNN голова військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Там є місцеві жителі, яких попросили покинути місто, але вони відмовилися. Там теж є діти, але їх небагато, - сказав Гайдай.

Він нагадав, що у середу, 1 червня, зранку російські війська декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Окупанти влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. 

Також Гайдай вкотре наголосив, що українські захисники тримають контроль над Сєвєродонецькою промзоною. 

Нагадаємо, в ISW розповіли, чому окупанти хочуть захопити Сєвєродонецьк.

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