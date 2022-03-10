Сотні людей "застрягли" у чергах: росіяни відреагували на закриття магазинів Uniqlo (відео)

Ось вона, громадянська позиція...

Японський бренд Uniqlo вирішив зупинити продаж товарів в Росії, навіть попри свої попередні заяви. У результаті росіяни "застрягли" у чергах, щоб встигнути купити одяг.

Відео з ТРЦ Москви та Санкт-Петербурга 10 березня опублікували у Мережі.

Пишуть, що людей у чергах настільки багато, що довелося обмежити вхід до магазинів. Незважаючи на це, росіяни стоять і чекають.

Нагадаємо, що у містах Росії люди цілодобово стоять у величезних чергах з надією зняти гроші у банкоматах, поки вони ще є. За новими даними міжнародного агентства Fitch Ratings, дефолт у РФ неминучий.

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