Сотні метрів щодня: Череватий розповів про новаторську тактику ЗСУ біля Бахмута

ЗСУ щодня просуваються на сотні метрів біля Бахмута. Робити це намагаються з найменшими втратами.

Українські захисники намагаються просуватися в районі Бахмута Донецької області, мінімізуючи втрати. Для цього вони використовують спеціальну тактику.

Про неї розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий під час брифінгу 18 липня.

"Ми діємо дуже обачно, використовуючи маневр, охоплення ворога. Використовуємо весь спектр тактичного новаторства, щоб поступово з найменшими втратами просуватися, витісняти ворога", - розповів він.

Череватий пояснив, що ЗСУ здійснюють вогневий контроль і роблять все, щоб "покращити своє тактичне положення і погіршити положення ворога, завдаючи йому максимальних втрат".

Біля Бахмута ж Сили оборони атакують на північному і південному флангах, розповів Череватий.

"Там щодня маємо рух, який обліковується сотнями метрів. Якщо говорити про тижні - кілометрами. Можливо, ще не десятки кілометрів, але ми діємо дуже обачно, враховуючи, що у нас по суті паритет з ворогом. Немає великої переваги над ним", - розповів Череватий.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що під Бахмутом російські загарбники намагаються зберегти свої позиції, тому постійно стягують туди резерви. Окупанти іноді намагаються контратакувати. Проте за останній час у ворога успіху не було.

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