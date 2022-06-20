Сотні немовлят від сурогатних мам в Україні в бомбосховищах очікували на своїх батьків: декого забирали під обстрілами

Сотні немовлят від сурогатних мам в Україні в бомбосховищах очікували на своїх батьків: декого забирали під обстрілами

Велика війна ускладнила ситуацію із сурогатними дітьми, які народилися в Україні, таких малюків від 24 лютого на світ з'явилося понад сотня.

Біологічним батькам з усього світу приїжджати до України, щоби забрати своїх малюків додому, було і страшно, і складно, адже літаком, як раніше, дістатися вони не могли, йдеться в ТСН.

Про дітей Ізабелла мріяли дуже давно, але нещодавно поборола рак і єдиною можливістю стати батьками для німецької родини було сурогатне материнство. Торік в Україні народився їхній первісток і вони одразу вирішили, що хочуть мати ще одну дитину. Льорінс народився на початку березня в Києві - передчасно, на 5 тижнів. «Ми не знали, що робити. Але одразу ж вирішили, що нам потрібно їхати і забирати його. Нам було неважливо, скільки це коштуватиме», - каже жінка.

Вони поїхали до Києва попри тривали активні бойові дії навколо. З Німеччини на власному авто до Львова, далі потягом. Вони бачили, як летять ракети і чули вибухи, а їхній син чекав на них в бомбосховищі. «Льорінс прожив так 17 днів. А потім мусив здолати подорож довшу ніж 2 тисячі кілометрів на авто. І він впорався з цим дуже добре», - пишається сином жінка.

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Останні кілька років Україна була однією з найпопулярніших країн серед іноземців, які потребували послуги сурогатного материнства. Сюди їхали родини з усього світу. Велика війна - це вже другий форс-мажор, в якому відкрилися всі проблеми сурогатної індустрії. Два роки тому, коли розпочалася пандемія коронавірусу, увесь світ був паралізований. Батьки не могли дістатися України, щоб забрати своїх дітей.

А нині забирати дітей батькам-іноземцям не просто складно, а ще й небезпечно. Майже три місяці діти разом із нянями жили в бомбосховищі. Зараз вони спускаються туди лише під час повітряних тривог.

Від початку повномасштабного вторгнення сурогатні матері народили близько сотні дітей. Найскладніше, розповідають у клініці, було вивозити вагітних жінок із тимчасово окупованих територій. А потім, після народження дітей, ще й урегульовувати всі законодавчі питання. «Паспорт було неможливо отримати, бо на той момент у Києві не залишилося жодного посольства. Більшість емігрували навіть не до Львова, а до Польщі», - розповідає власник клініки репродуктивної медицини Альберт Точиловський.

Сурогатних дітей переховували у підвалах - як війна закрила іноземним батькам шлях до України

У деяких країнах уряди йшли назустріч своїм громадянам і спрощували бюрократичні процедури. Приміром, у Сполучених Штатах видавали паспорт дитині ще до того, як вона отримувала свідоцтво про народження. Водночас до Німеччини без нього не пускали. Тому Ізабель із родиною мусила ще тиждень чекати у Львові на всі необхідні документи. Але, каже, хай би яким складним не був шлях, головне, що вони його здолали. І вже мріють про те, як знову приїдуть до України. Усією родиною, після перемоги. «Ми дуже пишаємося вашою країною. Наша відповідальність - дозволити дітям дізнатися, як вони були народжені. Особливо, Льорінсу. Він має знати, наскільки було важко. Не йому, а його країні», - каже жінка.

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