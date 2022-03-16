"Сотні невинних мирних жителів": Кулеба розповів про атакований Росією Драматичний театр у Маріуполі

"Сотні невинних мирних жителів": Кулеба розповів про атакований Росією Драматичний театр у Маріуполі

Зараз будівля повністю зруйнована.

У Маріуполі було скоєно ще один жахливий злочин.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи бомбардування Драматичного театру.

"Масований напад росіян на Драматичний театр, де переховувалися сотні невинних мирних жителів. Зараз будівля повністю зруйнована. Росіяни не могли не знати, що це цивільний притулок. Збережіть Маріуполь! Зупиніть російських військових злочинців!", - написав він у Twitter.

Twitter/Дмитро Кулеба

Нагадаємо, російські окупанти знову атакували Маріуполь - скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр.

Про це повідомив Сергій Тарута на своїй сторінці у Facebook.

“Там ховалися від обстрілів тисячі городян, переважно мами з дітьми, скільки під завалами загиблих - невідомо. Через постійні обстріли розібрати завали неможливо”, - написав він.

Скільки під завалами людей – невідомо.

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