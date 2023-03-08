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Сотні окупантів та чотири танки: Генштаб порахував втрати РФ за добу

Сотні окупантів та чотири танки: Генштаб порахував втрати РФ за добу

Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на 8 березня становлять 155 530 осіб.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 700 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 3436 (+4)
  • бойових броньованих машин  ‒ 6723 (+9)
  • артилерійських систем  – 2463 (+7)
  • РСЗВ – 488 
  • засоби ППО ‒ 253 
  • літаків  – 303
  • гелікоптерів  – 289 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3)
  • крилаті ракети  ‒ 873 
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7)
  • спеціальна техніка  ‒ 236 

Раніше Генштаб повідомив, що окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. 

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