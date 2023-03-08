Сотні окупантів та чотири танки: Генштаб порахував втрати РФ за добу

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 700 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.03.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано

танків ‒ 3436 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9)

артилерійських систем – 2463 (+7)

РСЗВ – 488

засоби ППО ‒ 253

літаків – 303

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7)

спеціальна техніка ‒ 236

Раніше Генштаб повідомив, що окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

З трофеями - на ротацію: відпочинок від запеклих боїв

Читайте також: