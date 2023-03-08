Сотні окупантів та чотири танки: Генштаб порахував втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати Росії на 8 березня становлять 155 530 осіб.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 700 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3436 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9)
- артилерійських систем – 2463 (+7)
- РСЗВ – 488
- засоби ППО ‒ 253
- літаків – 303
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7)
- спеціальна техніка ‒ 236
Раніше Генштаб повідомив, що окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.
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