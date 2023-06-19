Сотні окупантів та човни: ЗСУ потужно вгатили по росіянах на Херсонщині

ЗСУ підірвали ворожий склад боєприпасів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Більше про "бавовну" розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

"За минулу добу в нас є потужний результат контрбатарейної роботи. Вже підтверджено розвідкою знищення понад 100 окупантів на лівому березі. Накрито базу з їх човнами, де 20 човнів, які вони "відтисли" у місцевого населення і переобладнали під свої потреби, було знищено.

Також відпрацьовано дуже потужно по місцю зосередження автобронетанкової техніки - 27 одиниць знищено і дві гармати крупнокаліберні. Та робота, яку вчора спостерігали з великими вибухами на лівому березі, була досить результативна щодо послаблення сил окупантів. Це стосується практично всієї зони, де вони розташовувались", - сказала вона.

Що відомо про "бавовну" на лівому березі Херсонщини

У неділю, 18 червня, приблизно о 4-й ранку на складі боєприпасів у тимчасово окупованому смт Рикове (до 2016 року населений пункт називався Партизани) Генічеського району Херсонської області пролунала серія вибухів.

Пізніше речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону підтвердив факт знищення складу боєприпасів російських окупантів у смт Рикове. З його слів, командувач Повітряних сил України вже подякував "хлопцям за хорошу роботу".

"Ви бачили спалювання складів боєприпасів. Менше боєприпасів – більше вогню", — сказав Ігнат.

Крім того, моніторингові Telegram-канали повідомляли про "бавовну" поблизу Генічеська та Скадовська.

"Влучання на територію елеватора. Судячи з повідомлень від місцевих ‒ великий склад. Пішла детонація", ‒ написав радник міського очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

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