- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 423
- Час на прочитання
- 1 хв
Сотні окупантів та гора техніки: Генштаб оновив втрати РФ на фронті
Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 850 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1081330осіб.
Про це 30 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1081330 (+850) осіб
танків — 11149 (+6)
бойових броньованих машин — 23210 (+19)
артилерійських систем — 32172 (+47)
РСЗВ — 1476
засоби ППО — 1213
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 54691 (+316)
крилаті ракети — 3626
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60222 (+106)
спеціальна техніка — 3952
Нагадаємо, російські війська завдали удару по кораблю «Сімферополь» Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого загинув один член екіпажу. Призначення корабля — ведення радіотехнічної, радіолокаційної та оптико-електронної розвідки.