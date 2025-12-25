- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 327
- Час на прочитання
- 1 хв
Сотні окупантів та гора техніки: Генштаб оновив втрати РФ на фронті
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Станом на 25 грудня загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали 1 201 230 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 860 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 201 230 (+860) осіб
танків — 11 456 (+7)
бойових броньованих машин — 23 801 (+5)
артилерійських систем — 35 435 (+59)
РСЗВ — 1 579
засоби ППО — 1 263
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 94 797 (+600)
крилаті ракети — 4 107
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 71 274 (+149)
спеціальна техніка — 4 029
Раніше повідомлялося, що військово-політичне командування РФ поставило перед російською окупаційною армією завдання захопити Мирноград, Покровськ та Добропілля. Кремлю це потрібно для поширення пропаганди про «успіхи на фронті».