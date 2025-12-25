ТСН у соціальних мережах

Сотні окупантів та гора техніки: Генштаб оновив втрати РФ на фронті

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Окупант

Окупант / © Associated Press

Станом на 25 грудня загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали 1 201 230 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 860 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 201 230 (+860) осіб

  • танків — 11 456 (+7)

  • бойових броньованих машин — 23 801 (+5)

  • артилерійських систем — 35 435 (+59)

  • РСЗВ — 1 579

  • засоби ППО — 1 263

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 94 797 (+600)

  • крилаті ракети — 4 107

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 71 274 (+149)

  • спеціальна техніка — 4 029

Раніше повідомлялося, що військово-політичне командування РФ поставило перед російською окупаційною армією завдання захопити Мирноград, Покровськ та Добропілля. Кремлю це потрібно для поширення пропаганди про «успіхи на фронті».

