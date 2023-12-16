Сотні окупантів та понад 10 танків: Генштаб повідомив про втрати росіян

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 930 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 344 820 одиниць особового складу.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 344 820 (+930) осіб ліквідовано

танків - 5720 (+14)

бойових броньованих машин - 10667 (+13)

артилерійських систем - 8100 (+1)

РСЗВ - 920

засоби ППО - 605

літаків - 324

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12)

крилаті ракети - 1609 (+1)

кораблі/катери - 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11)

спеціальна техніка - 1190 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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