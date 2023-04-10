Сотні окупантів та техніка: Генштаб повідомив про нові втрати РФ в Україні

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 10 квітня становлять 178 820 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 670 росіян.
Про це повідомив Генеральний штаб.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 178820 (+670)
- танків - 3637 (+1)
- бойових броньованих машин - 7028 (+4)
- артилерійських систем - 2750 (+10)
- РСЗВ - 534 (+1)
- засоби ППО - 282
- літаків - 307
- гелікоптерів - 292
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11)
- крилаті ракети - 911
- кораблі /катери - 18
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5)
- спеціальна техніка - 311 (+2)
Раніше Генштаб повідомив, що українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
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