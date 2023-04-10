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Сотні окупантів та техніка: Генштаб повідомив про нові втрати РФ в Україні

Сотні окупантів та техніка: Генштаб повідомив про нові втрати РФ в Україні

Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 10 квітня становлять 178 820 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 670 росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 178820 (+670) 
  • танків - 3637 (+1) 
  • бойових броньованих машин - 7028 (+4) 
  • артилерійських систем - 2750 (+10) 
  • РСЗВ - 534 (+1) 
  • засоби ППО - 282 
  • літаків - 307 
  • гелікоптерів - 292 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11)
  • крилаті ракети - 911 
  • кораблі /катери - 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) 
  • спеціальна техніка - 311 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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