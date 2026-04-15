Сотні окупантів за кожен кілометр території: Міноборони шокувало даними про втрати РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Сьогодні агресорка Російська Федерація втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр. У Донецькій області ця цифра це вища — в середньому 428 окупантів.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров під час засідання «Рамштайну».

«На полі бою ми не лише утримуємо позиції — ми нарощуємо тиск. Втрати Росії досягли рівня, який перевищує темпи її мобілізації», — наголосив очільник Міноборони.

За його словами, взимку російські війська випустили по Україні 462 балістичні, майже 600 крилатих ракет і 27 тисяч «Шахедів». Водночас Україна посилила протиповітряну оборону. Рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%.

Втрати РФ у війні

Зранку 15 квітня український Генштаб оприлюднив оновлену статистику втрат ворога. Так, втрати особового складу становлять близько 1 313 970 осіб. Зокрема, лише за минулу добу було ліквідовано 1 010 загарбників.

Окрім того, знищено 11 864 танків, понад 40 тис. артилерійських систем, 435 літаків, 350 вертольотів та майже 240 тис. БпЛА оперативно–тактичного рівня.