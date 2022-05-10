Сотні поранених: "Азов" показав жахливі кадри, в яких умовах живуть українські захисники в Маріуполі (фото 18+)

Сотні поранених: "Азов" показав жахливі кадри, в яких умовах живуть українські захисники в Маріуполі (фото 18+)

Полк “Азов” показав, в яких умовах живуть українськи захисники та мирне населення на заводі “Азовсталь”.

Вони перебувають в повній антисанітарії, у деяких з них відкриті рани, які перев’язані не стерильними залишками бинтів.

Світлини з “Азовсталі” опублікували в пресслужбі полку “Азов”.

Як повідомляється, українськи захисники, які боронять територію заводу від російських окупантів, перебувають без необхідних медикаментів і харчування.

“Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами. Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?” - наголосили в полку “Азов”.

Фото: Facebook/прес-служба полку "Азов"

Там також окремо закликали негайно евакуювати поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти знову бомблять завод "Азовсталь".

Читайте також: