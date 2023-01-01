Сотні поранених росіян та збиті безпілотники: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів і здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Пр це повідомив Генштаб.

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Майданчик та Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар'їнка та Перемога – Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація стабільна, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки та Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині, Стрілка, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова та Катеринівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку обстріляно Лозову Першу, Західну, Масютівку, Токарівку, Куп'янськ та Орлянське у Харківській та Новоселівській, Стельмахівці та Андріївці Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Майданчик, Макіївка, Невське та Діброва у Луганській області та Краснополівка, Терни та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії за позиціями наших військ у районах понад 25 населених пунктів. Серед них – Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Веселі, Авдіївки, Невельського, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник не припиняє обстрілювати Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогонь окупантів у понад 20 населених пунктах. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонщині російські окупанти продовжують терор мирного населення. Від обстрілів постраждала громадянська інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.

У районі населеного пункту Лиман Другої Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Здійснює розшук проукраїнські налаштованого населення.

Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи вразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БПЛА окупантів.

"Це жахливі кадри - деякі міста стерті з лиця землі" - Гайдай про ситуацію на Луганщині

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