Сотні ракет, дронів та авіабомб: Зеленський відреагував на обстріли України за тиждень

Упродовж тижня Російська Федерація атакувала Україну понад 160 ракетами різних типів, 780 керованими авіаційними бомба, 400 ударними безпілотниками різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щоб дати повний захист та убезпечити наші міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді", - сказав Зеленський.

Президент сказав про далекобійні удари по РФ, звідки ворог запускає ракети.

"Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, 30 серпня росіяни влучили керованою авіабомбою у 12-поверховий житловий будинок у Харкові. За попередніми даними загинули семеро людей. Серед загиблих є дівчинка, яка перебувала на дитячому майданчику, а також 18-річна художниця.

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