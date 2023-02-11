Сотні ракет та десятки зруйнованих будівель: Подоляк про неможливість договору з Путіним

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зупиниться на своїх злочинах в Україні, тому не можна вірити у будь-які заяви Росії про нібито "переговори та мир".

Він також нагадав про наслідки ракетної атаки окупантів по Україні 10 лютого.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

"День війни: 106 ракет, 30 дронів, десятки зруйнованих будівель, понад 1000 окупантів, убитих на Донецькому напрямку. І путін, який, посміхаючись, заявляє: «Ми не розпочинали війни, ми не вбиваємо». Дайте визначення цієї поведінки. І чи хотіли б ви укласти з ним будь-який договір?", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Кремлі знову заявили про готовність перемовин з Україною "на основі тієї реальності, яка існує". Заступник закордонних справ Росії Сергій Вершинін заявив, що Москва "не проти діалогу".

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