ТСН у соціальних мережах

Понад тисячу росіян вже не повернуться додому: втрати ворога на 28 березня

Війська РФ й надалі зазнають значних втрат в Україні.

Анастасія Павленко
Окупант

© Associated Press

Минулої доби ліквідовано близько 1 300 російських загарбників та чимало техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 294 470 (+1 300) осіб

  • танків — 11 812 (+4)

  • бойових броньованих машин — 24 297 (+10

  • артилерійських систем — 38 936 (+73)

  • РСЗВ — 1 707 (+7)

  • засоби ППО — 1 337

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 350

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 202 112 (+1 501)

  • крилаті ракети — 4 491

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 85 796 (+227)

  • спеціальна техніка — 4 105 (+5)

Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.

