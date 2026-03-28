Понад тисячу росіян вже не повернуться додому: втрати ворога на 28 березня
Війська РФ й надалі зазнають значних втрат в Україні.
Минулої доби ліквідовано близько 1 300 російських загарбників та чимало техніки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 294 470 (+1 300) осіб
танків — 11 812 (+4)
бойових броньованих машин — 24 297 (+10
артилерійських систем — 38 936 (+73)
РСЗВ — 1 707 (+7)
засоби ППО — 1 337
літаків — 435
гелікоптерів — 350
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 202 112 (+1 501)
крилаті ракети — 4 491
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 85 796 (+227)
спеціальна техніка — 4 105 (+5)
Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.