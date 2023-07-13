Сотні росіян стали "хорошими": ЗСУ вдало влучили по окупантах та їхньому "коменданту" в Токмаку

Українські військові вдало відпрацювали по позиціях окупантів у Токмаку — кілька сотень "хороших" росіян.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, розвідники повідомили, що ЗСУ влучили в ковальсько-штампувальний завод, де дислокувалися окупанти. Внаслідок цього близько 200 російських загарбників разом із "комендантом" міста "відмінусувалися".

Внаслідок цього, каже Федоров, російські "ФСБівці" в паніці вивозять свої сім'ї з міста.

"Рашисти, за прогнозом спека лише посилюватиметься. Мандруйте на свої болота - там безпечніше", - написав мер тимчасово окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров повідомив про бавовну у "глибокому тилу" окупантів, що сталася вночі проти 11 липня. Там "бавовна" розцвіла на захопленому елеваторі в наразі окупованій Новоолексіївці Херсонської області, детонувало до світанку.

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