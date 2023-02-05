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Сотні росіян, танки та ППО: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Сотні росіян, танки та ППО: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на ранок 5 лютого становлять понад 131 290 осіб.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 700 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали 

  • особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 3220 (+2)  
  • бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11)  
  • артилерійських систем – 2226 (+6)  
  • РСЗВ  – 460 
  • засоби ППО  ‒ 227 (+2)
  • літаків  – 294  
  • гелікоптерів – 284 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня 1958 
  • крилаті ракети  ‒ 796 
  • кораблі /катери  ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) 
  • спеціальна техніка  ‒ 203 

Нагадаємо, 4 лютого ЗСУ ліквідували 720 окупантів.

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