Сотні росіян, танки та ППО: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Загальні бойові втрати Росії на ранок 5 лютого становлять понад 131 290 осіб.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 700 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3220 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11)
- артилерійських систем – 2226 (+6)
- РСЗВ – 460
- засоби ППО ‒ 227 (+2)
- літаків – 294
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня 1958
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10)
- спеціальна техніка ‒ 203
Нагадаємо, 4 лютого ЗСУ ліквідували 720 окупантів.
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