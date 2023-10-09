Сотні снарядів по Херсонщині та вибухи на Чернігівщині: як минула ніч у регіонах України

Ніч проти 9 жовтня в більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (17 вибухів).

Ворог стріляв із мінометів, ствольної артилерії по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 34 вибухи. Зранку росіяни здійснили обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету. Без людських втрат та пошкоджень інфраструктури

Запорізька область: синулої доби рашисти здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах області.

74 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл. Також ворог завдав авіаційний удар по Оріхову й Роботиному та обстріляв з РСЗВ Степногірськ.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Кислівка.

У м.Вовчанськ Чугуївсього району через удари окупантів було пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків. Загинула 65-річна жінка.

Луганщина: ворог продовжує атаки на Макіївку – тільки за учора відбито чотири штурми на території поблизу села. З артилерії та мінометів окупанти відкривали вогонь по Білогорівці та Невському. У Невському зруйновано ще два будинки. Росіяни знищують цей населений пункт, як й інші прифронтові. За добу противник здійснив 154 обстріли (564 снаряди).

Донеччина: під вогнем минулої доби —4 населених пункти: Костянтинівка, Авдіївка, смт Курдюмівка, с. Ласточкине. Пошкоджено 29 житлових будинків.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 59 обстрілів (402 снаряди), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (18 снарядів).

Окупанти вдарили по селищу Кіндійка. Поранення дістала 11-річна дівчинка. Дівчинка в комі. За життя маленької борються медики.

Також через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви. У них легкі травми. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою.

Ворог обстріляв Берислав. Травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік.

Також в Херсоні поранень зазнали 45-річний та 61-річний чоловіки.

Внаслідок ворожого обстрілу Антонівки загинув 50-річний чоловік.

Всього за добу по області: одна людина загинула, ще 18 — дістали поранення, з них — 2 дитини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 жовтня росіяни знову обстрілювали Херсон та область.

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