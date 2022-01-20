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Сотні танків, вантажівки і навіть казарми: з’явились нові супутникові знімки російських військ біля українських кордонів

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Сотні танків, вантажівки і навіть казарми: з’явились нові супутникові знімки російських військ біля українських кордонів

Alex Salvi/Twitter

Росія розташувала свої сили, зокрема, у Климово, Клинці, Єльні та Погоновому.

Супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення масштабів російський військ.

Про це у Twitter повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, це нарощування військової сили є підготовкою до війни з метою завадити Україні приєднатись до НАТО.

Крім того, журналіст Newsmax Алекс Сальві також оприлюднив знімки, на яких видно російську армію поблизу кордону. Так, журналіст пише, що Росія розташувала свої сили:

  • у Климово, який знаходиться за 13 км від України;
  • у Клинці - за 30 км від України;
  • у Єльні - за 135 км від України;
  • у Погонове - за 165 км від України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні сили РФ, які перекидаються залізницею з регіонів Сибіру та Далекого Сходу на захід, перебувають вже за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.

Крім того, Радіо "Донбас.Реалії" створило інтерактивну мапу, завдяки якій можна спостерігати за військами Російської Федерації, що перебувають біля кордонів України та на окупованих територіях.

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