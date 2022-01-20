Сотні танків, вантажівки і навіть казарми: з’явились нові супутникові знімки російських військ біля українських кордонів

Росія розташувала свої сили, зокрема, у Климово, Клинці, Єльні та Погоновому.
Супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення масштабів російський військ.
Про це у Twitter повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, це нарощування військової сили є підготовкою до війни з метою завадити Україні приєднатись до НАТО.
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters) January 20, 2022
Крім того, журналіст Newsmax Алекс Сальві також оприлюднив знімки, на яких видно російську армію поблизу кордону. Так, журналіст пише, що Росія розташувала свої сили:
- у Климово, який знаходиться за 13 км від України;
- у Клинці - за 30 км від України;
- у Єльні - за 135 км від України;
- у Погонове - за 165 км від України.
New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022
Klimovo: ~13 km north of Ukraine
Klintsy: ~30 km east of Ukraine
Yelnya: ~130 km east of Belarus
Pogonovo: ~165 km north of Ukraine
: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні сили РФ, які перекидаються залізницею з регіонів Сибіру та Далекого Сходу на захід, перебувають вже за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.
Крім того, Радіо "Донбас.Реалії" створило інтерактивну мапу, завдяки якій можна спостерігати за військами Російської Федерації, що перебувають біля кордонів України та на окупованих територіях.
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