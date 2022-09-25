Сотні тіл: Зеленський повідомив про виявлення в Ізюмі ще двох масових поховань

У звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області були знайдені ще два масові поховання з сотнями тіл.

До місць поховань в Ізюмі вже прямують журналісти.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю CBS News.

"Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі – ред.). Сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі. Вони знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей", – сказав глава держави.

Він зазначив, що йдеться про маленьке містечко Ізюм: "У маленькому містечку є ще два масові поховання".

Зеленський також нагадав, що в першому виявленому масовому похованні в Ізюмі були знайдені закатовані та вбиті цілі сім'ї.

"Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні", – додав президент.

Нагадаємо, на місці першого знайденого масвого поховання в Ізюмі фахівці ексгумували 447 тіл. Серед них було 22 військовослужбовців та 5 дітей.

Закатовані рашистами: в Ізюмі завершили ексгумацію тіл

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