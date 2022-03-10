Сотні тисяч фрилансерів втратять роботу: Fiverr зупиняє свою діяльність в Росії

Сотні тисяч фрилансерів втратять роботу: Fiverr зупиняє свою діяльність в Росії

Сотні тисяч фрилансерів тепер не зможуть надавати свої послуги.

Fiverr призупиняє свою діяльність в Росії. Росіяни не можуть відкривати нові облікові записи або використовувати наявні для покупки чи продажу послуг на платформі.

Про це 10 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також читайте Міжнародні системи скасували комісії за перекази в Україну

Також компанія вирішила повернути всі збори, зібрані за останні кілька тижнів, українським фрілансерам як спосіб додаткової фінансової підтримки.

"Fiverr — один із найбільших маркетплейсів онлайн-послуг у світі та зокрема в Росії. Сотні тисяч фрілансерів тепер не зможуть надавати свої послуги", - пояснив Федоров.

Читайте також: