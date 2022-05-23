"Сотні тисяч вбитих з нашого боку": Зеленський пояснив, чи реально забрати назад Крим та окуповані території

Президент зазначив, що деякі речі він не повинен коментувати.
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чи реально забрати назад Крим та решту окупованих територій.
Про це він сказав під час розмови в Українському домі в Давосі.
Президенту нагадали, що декілька днів тому голова української військової розвідки, генерал Кирило Буданов сказав, що Росія програє і Україна забере назад усі тимчасово втрачені території, і зробить це силою, тільки силою, оскільки немає іншого способу.
Відповідаючи на запитання, чи погоджується він із генералом Будановим, Зеленський відповів, що йому дуже подобається генерал Буданов і він поважає його думку.
"Я завжди погоджуюся із професіоналами…", - сказав президент.
Також Зеленський пояснив, чи реалістичний намір забрати назад Крим і чи здійсненний.
"На сьогодні, я впевнений, що це сотні тисяч убитих військових з нашого боку. Я не рахую людей з іншого боку, з боку ворога. З нашого боку - це сотні тисяч убитих. Пан Буданов – це професійна людина. Я хочу закінчити одну річ про нього. Ви зрозумієте, напевно, деякі деталі. Ви знаєте, я деякі речі не повинен коментувати. Пан Буданов провів зі своїми підлеглими дуже серйозну операцію, яка була в Афганістані. І дійсно, це були дуже і дуже потужні кроки. І він - героїчна людина абсолютно. І зараз він займається дуже важливими операціями, про які я не готовий говорити. Сміливості в нього достатньо. Дійсно, я думаю, що він і сам міг би повернути ту чи іншу територію. Але це його сміливість, це його впевненість, і я дуже радий, що такий дух у наших військових. Це найголовніше. Його не можна втратити, і вони його не втрачають. Але ціна, всьому є ціна..." - підсумував президент.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що готовий до прямої зустрічі з Путіним, але назвав єдину умову.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться перемогою України, адже іншого виходу просто немає.
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