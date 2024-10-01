Сотні українських військових опинилися в пастці після того, як РФ оточила Вугледар – The Telegraph

За інформацією видання, шляхи евакуації з Вугледара до південного краю лінії фронту перекрито, а основні запаси закінчуються.

Сотні українських військових можуть опинитися в пастці в обложеному місті Вугледар, оскільки російські війська завершують оточення та наступають.

Про це передає The Telegraph.

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Один український військовий розповів на анонімних умовах, як шляхи евакуації з Вугледара були перекриті, а продовольство, боєприпаси та паливо закінчувалися.

"Ситуація у Вугледарі, м’яко кажучи, складна. Атака зараз йде з трьох сторін", – сказав він.

Військовий зазначив, що через російську артилерію та обстріли безпілотників українським БТРам було надто небезпечно їхати в бік дружніх рубежів .

Натомість він описав, як окремі підрозділи намагалися вночі в бойових відступних строю тихо вислизнути з російського оточення.

"Скарги військових оприлюднили наступного дня після того, як українське командування відкликало командира 72-ї бригади ЗСУ, яка обороняла Вугледар", – зазначають у The Telegraph.

У виданні зауважують, що навіть українські та нейтральні інформаційні джерела заявили, що Вугледар, ймовірно, впаде.

"Довоєнне населення міста становило близько 14 тисяч осіб. Якщо Вугледар впаде, це буде найзначніша бойова перемога Володимира Путіна з моменту взяття ним Авдіївки в лютому", – пишуть у виданні.

Раніше у DeepState повідомили, що окупанти увійшли до Вугледара із заходу та півдня і намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях Вугледара.

Також повідомлялося, що звільнено командира "Чорних Запорожців", які з останніх сил тримають Вугледар.

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