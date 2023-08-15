Сотні врятованих життів: захисники України розповіли про "Франкі", якого неможливо знищити (фото)

Українські захисники розповіли надзвичайну історію автомобіля, який служить у 5-й Слобожанській бригаді НГУ від травня 2022 року. Цей транспорт за час війни встиг врятувати тисячі життів та попри свій вигляд і далі служить українським воїнам.

Про це повідомили в Національній гвардії України.

Українські бійці розповіли, що у травні 2022 року волонтери їм допомогли отримати майже новий автомобіль "Мазда 2500". Від цього часу пікап виконує завдання на фронті. Завдяки своїй якості та надійності автомобіль отримав позивний "Франкенштейн".

Спочатку транспорт разом із воїнами захищав Балаклію і у цьому ж місті вперше потрапив під обстріли "Градами", ствольною артилерією та танками.

Автомобіль "Франкі" на фронті / Фото: Національна гвардія України

"А кульові отвори, отримані під час виїздів на позиції, гвардійці кинули рахувати ще у Балаклії – їх безліч, а зовні Франкі нагадує друшляк на колесах. Автівка пережила навіть дистанційне мінування, коли касета з мінами "засіяла" площу навколо Франкі, а сапери підірвали їх, бо розмінувати не було можливості", - повідомили у Нацгвардії.

Автомобіль також завалювало уламками бетонних плит та цегли, але після ремонту він і далі був на ходу.

"Саме під Балаклеєю ця автівка отримала свій фірмовий тюнінг, достойний чергової серії "Шаленого Макса". І позивний з’явився там, бо просто не було сенсу ремонтувати кузов, тому що у наступному виїзді знов з’являлися чергові осколкові та кульові ураження, а всі ремонтні потужності обмежувалися лагодженням дрібних пошкоджень двигуна та рами, які виявилися напрочуд міцними у цього дива японського автопрому", - йдеться у повідомленні.

На цьому автомобілі захисники України звільняли Ізюм, Підлиман, він вбрід перейшов Оскіл, і тепер вже воює у Серебрянському лісі. Цей автомобіль врятував сотні життів пораненим бійцям, він перевозив боєкомплект та виконував безліч інших завдань.

Автомобіль "Франкі" / Фото: Національна гвардія України

Після війни бійці хочуть вшанувати цей пікап та віддати його до музею. Коли на позиції приїхала японська журналістка, вона була вражена, що ця автівка і досі може їздити. Бійці Нацгвардії передали через неї подяку виробнику.

Нагадаємо, Ігнат назвав, які ракети жодного разу не вдалося збити ППО.

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