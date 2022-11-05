Сотні загиблих: на Сватівському напрямку ЗСУ потужним ударом "закобзонили" цілий батальйон "мобіків"

Біля села Макіївка Сватівського району Луганської області українська армія завдала потужного удару по батальйону мобілізованих росіян із Воронезької області. Можливі втрати - пів тисячі "мобіків".

Про це розповів російському виданню Верстка один із тих, кому вдалося вижити.

Російський військовослужбовець розказав, що їм мали привезуть до району Сватового, за 15 кілометрів від лінії фронту, там вони повинні були вступити до лав "територіальної оборони". Однак у ніч з 1 на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення та наказали окопуватись та утримувати лінію оборони. Військового забезпечення у них не було, на весь батальйон мали лише три лопати.

"Нас викинули у посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати , забезпечення взагалі ніякого не було. Ми, як змогли, окопалися, а під ранок почався обстріл — артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу обчислювали коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решту — все", — розповів росіянин.

Він також додав, що до цього на цих позиціях як мінімум був ще один батальйон з мобілізованих. Військовий РФ розповів, що бачив десятки трупів. Він переконався на власному досвіді, що мобілізованих кидають на передок, як "гарматне м'ясо", щоб закрити лінію фронту.

"По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці, а на передку мобілізовані", - розказав "мобіків".

Путін може оголосити другу хвилю мобілізації

Аналітики американського Інституту вивчення війни ISW зазначають, що часткова мобілізація в РФ не змогла реалізувати плани російського диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, РФ продовжуватиме приховану мобілізацію. Зазначається, що влада та бізнес у Росії готуються до другої хвилі мобілізації для війни в Україні.

Аналітики ISW також повідомляють, що так званими "добровольцями" можуть стати як чоловіки зі знятою судимістю, так і чоловіки будь-якого віку та стану здоров'я, навіть якщо мають офіційний статус інваліда. Тим часом вже мобілізовані чоловіки часто сплять на вулиці та голодують, а на фронт їх часто кидають без будь-якої підготовки.

За даними британської розвідки, Росія відправляє на фронт мобілізованих майже без підготовки. Керівництво ЗС РФ не має достатніх можливостей для навчання великої кількості призовників.

Напередодні кремлівський диктатор повідомив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків на війну проти України.

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