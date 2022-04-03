"Сотні закатованих, розстріляних мирних людей": Зеленський - про звірства російських окупантів у Бучі

Президент підкреслив, що кожен винний заслуговує лише смерті.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звірячі вбивства мирних мешканців, які скоїли війська російських окупантів у Бучі.

Про це він сказав під час свого звернення.

"Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так. Сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих, повсюди наслідки мародерства.

На нашій землі побувала концентроване зло, вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили", - заявив Зеленський.

ТСН.ua зібрав інформацію та фото з місць найстрашніших злочинів окупантів у Київській області: Бучі, Гостомеля, Ірпеня тощо.

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