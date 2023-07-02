Сотні знищених загарбників за добу: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії на ранок 2 липня становлять уже понад 229 660 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 790 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків ‒ 4052 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20)

артилерійських систем – 4188 (+26)

РСЗВ – 637 (+5)

засобів ППО ‒ 390 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 308

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12)

крилатих ракет ‒ 1261

кораблів та катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22)

спеціальної техніки ‒ 583 (+3)

Нагадаємо, у червні Збройні сили України встановили рекорд зі знищення російської техніки. Зокрема, знищено 390 бойових броньованих машин ворога. Це стало можливим завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі та розкриттю позицій окупантів розвідкою боєм.

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