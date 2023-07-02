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Сотні знищених загарбників за добу: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

Сотні знищених загарбників за добу: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

Генштаб оновив втрати ворога / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 2 липня становлять уже понад 229 660 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 790 російських загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків ‒ 4052 (+10) 
  • бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20)
  • артилерійських систем – 4188 (+26) 
  • РСЗВ – 637 (+5) 
  • засобів ППО ‒ 390 (+1) 
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів – 308 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12)
  • крилатих ракет ‒ 1261
  • кораблів та катерів ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) 
  • спеціальної техніки ‒ 583 (+3)

Нагадаємо, у червні Збройні сили України встановили рекорд зі знищення російської техніки. Зокрема, знищено 390 бойових броньованих машин ворога. Це стало можливим завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі та розкриттю позицій окупантів розвідкою боєм.

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