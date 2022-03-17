Понад сотню киян прийшли до будинку, в який влучили залишки снаряду, і прибирають разом із комунальниками

Вже за кілька годин після прильоту кияни показали дива самоорганізації.
Залишки збитої російської ракети знову впали на житловий будинок Києва. Сталося це сьогодні близько 5-ої ранку. Унаслідок влучання зайнялася квартира на горішньому поверсі. Рятувальники евакуювали більше як 30 мешканців. Не обійшлося і без жертв.
Про це йдеться в ТСН.
Одна жінка загинула, яка перебувала на горішньому поверсі. Зараз уже рятувальні роботи на місці закінчились. Поліція зібрала залишки снаряду, що ідентифікувати, що ж це було.
Вже за кілька годин після прильоту кияни показали дива самоорганізації. Вони приїхали на місце з новими лопатами, мішками і мітлами і почали прибирати територію разом із комунальниками, які також працюють попри небезпеку.
У людей немає паніки, чи розгубленості, навпаки, мають «праведний гнів», який допомагає вірити, що жодного «руського мира» тут не буде.
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