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Понад сотню киян прийшли до будинку, в який влучили залишки снаряду, і прибирають разом із комунальниками

Понад сотню киян прийшли до будинку, в який влучили залишки снаряду, і прибирають разом із комунальниками

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Понад сотню киян прийшли до будинку, в який влучили залишки снаряду, і прибирають разом із комунальниками

Вже за кілька годин після прильоту кияни показали дива самоорганізації.

Залишки збитої російської ракети знову впали на житловий будинок Києва. Сталося це сьогодні близько 5-ої ранку. Унаслідок влучання зайнялася квартира на горішньому поверсі. Рятувальники евакуювали більше як 30 мешканців. Не обійшлося і без жертв.

Про це йдеться в ТСН.

Одна жінка загинула, яка перебувала на горішньому поверсі. Зараз уже рятувальні роботи на місці закінчились. Поліція зібрала залишки снаряду, що ідентифікувати, що ж це було.

Вже за кілька годин після прильоту кияни показали дива самоорганізації. Вони приїхали на місце з новими лопатами, мішками і мітлами і почали прибирати територію разом із комунальниками, які також працюють попри небезпеку.

У людей немає паніки, чи розгубленості, навпаки, мають «праведний гнів», який допомагає вірити, що жодного «руського мира» тут не буде.

Залишки збитої російської ракети впали на житловий будинок Києва – чи є потерпілі та загиблі

Залишки збитої російської ракети впали на житловий будинок Києва – чи є потерпілі та загиблі

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