Сотня важкопоранених окупантів: українські військові успішно діють у Запорізькій області

Українська авіація, ракетники та зенітники добре поколошматили окупантів.

Українські військові "затрьохсотили" близько ста окупантів у Запорізькій області. Важкопоранені бійці були доправлені до лікарень у Токмака та Мелітополя.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 2 листопада.

"За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь", – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі розповіли про кадрові проблеми в окупантів, які перебувають в області.

"В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області", – зазначили вони.

Зазначається також, що авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

Втрати окупантів

Українські захисники продовжують нещадно нищити ворожих окупантів, які сунулися в Україну. Станом на 2 листопада загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 73270 особового складу.

Захисники з Січеславської 25-ї повітряно-десантної бригади показали успішну роботу по окупантах та їхній техніці.

Також ЗСУ завдали вдалого удару по російських військах у Херсоні, поціливши у ворожі системи протиповітряної оборони.