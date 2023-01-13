Союзник ЗСУ: життєдіяльність бобрів допоможе відбити можливий наступ з Білорусі

Кордон з Білоруссю став одним з найжахливіших місць для військового наступу, зазначають експерти

Життєдіяльність бобрів та погодні умови на кордоні України та Білорусі не сприяють можливому новому наступу росіян з білоруського напрямку.

У матеріалі видання Sky News зазначається, що наразі на кордоні з Білоруссю багато річок, які вийшли з берегів, густий мул та суцільні болота.

Керівник оборонної консалтингової компанії Rochan Consulting Конрад Музика заявив, що це жахливе місце для проведення наступальної операції. Там багато водотоків, дуже мало доріг. Це дозволяє українським силам легко направляти рух російських військ у певні райони, де вони будуть обстріляні артилерією.

В свою чергу українські військові постійно готуються до можливого наступу з Білорусі, оскільки такого варіанту відкидати не можна. Бригади територіальної оборони проводять постійні навчання у важких умовах каламутних зимових озер та облаштовують захисні позиції на кордоні.

"На своїй землі вам все допоможе відстояти її – ландшафт, безліч річок, які цього року вийшли з берегів", – зазначає один із заступників командира бригади Віктор Рокун.

Представник підрозділу Сергій Хоминський заявив журналістам, що також на боці України у цьому місці стали бобри.

"Коли бобри будують дамби, зазвичай люди їх руйнують, але цього року цього не сталося через війну, тому зараз вода скрізь", – сказав він.

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Сили оборони України поступово збільшують свої оборонні спроможності на кордоні з Білоруссю.

Крім того, ми раніше інформували, що на півночі Рівненської області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю.

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