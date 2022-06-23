Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Союзники по НАТО зобов'язані постачати сучасне озброєння Україні - Столтенберг

Дата публікації
Перегляди
662
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Союзники по НАТО зобов'язані постачати сучасне озброєння Україні - Столтенберг

Фото: Associated Press

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні буде довготривалою, а тому союзники по Альянсу мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

Про це пише Politico

"Ми повинні постачати сучасне озброєння, важке озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", – наголосив  Столтенберг.

Він зауважив, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Нове загострення Путіна: як ізоляція Калінінграда може зіштовхнути війська Росії та НАТО

Нове загострення Путіна: як ізоляція Калінінграда може зіштовхнути війська Росії та НАТО
Наступна публікація