Союзники по НАТО зобов'язані постачати сучасне озброєння Україні - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні буде довготривалою, а тому союзники по Альянсу мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.
Про це пише Politico.
"Ми повинні постачати сучасне озброєння, важке озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", – наголосив Столтенберг.
Він зауважив, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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