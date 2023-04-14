Союзники України побоюються, що перелам у війні може відбутися лише наступного року - Bloomberg

Серед європейських політиків дедалі більше поширюється думка про те, що українці не зможуть досягти значного успіху під час контрнаступу, оскільки російські загарбники встигли добре окопатись на окупованих територіях.

Про це пише Bloomberg.

Ці настрої різко контрастують з тим, що були наприкінці минулого року, коли українська армія змогла швидкими контрнаступальними операціями звільнити значні території у Херсонській та Харківській областях.

Європейські політики, які допомагають українцям, розповіли, що стримано відносяться до майбутнього контрнаступу і розглядають можливість продовження інтенсивної виснажливої війни у 2024 році.

У секретних документах Пентагону, які нещодавно були злиті в мережу, вказується, що американські чиновники також скептично ставляться до можливостей України відвоювати свої території.

Видання пише, що дехто з європейських чиновників не розраховує, що цього року відбудеться український наступ на Мелітополь. Один з чиновників заявив що реалістичною вважається можливість просунутись на 30 кілометрів, після чого всі російські логістичні шляхи опиняться в зоні доступу української артилерії, а це може дозволити створювати умови для наступу у 2024 році. Члени НАТО наразі працюють над підвищенням виробничих можливостей, щоб забезпечити Україну всім необхідним для успіху.

Видання пише, що ешелонований захист, вибудуваний окупантами, буде дуже важко пробити і навіть невеликі просування на фронті будуть коштувати тисяч життів військових та значних втрат боєприпасів. Взимку окупанти встигли побудувати велику кількість мінних полів та ровів.

Ряд європейських чиновників заявляють, що контрнаступ, скоріше за все, розпочнеться в середині травня і буде на кількох напрямках, з яких частина буде військовими пастками для ворога. Один чиновник розповів виданню, що початок контрнаступу необов'язково буде головною частиною всієї операції, враховуючи, що окупанти до нього довго готувались.

Українські аналітики очікують, що контрнаступ буде пізніше травня, коли нові війська та західна техніка будуть достатньо інтегровані, щоб забезпечити те, що, на їх думку, буде кращим і дозволить перемогти ворога. Наразі фактичний час та напрямки наступу тримаються в секреті.

Наразі союзники розробляють нові плани поставок озброєнь для України, очікуючи продовження війни у 2024 році. Другий великий наступ українських військ вимагає широкомасштабних поставок західного фінансування, зброї та боєприпасів.

Фахівчиня з досліджень Росії у військовій сфері у Rand Corporation, аналітичному центрі США, яка прогнозувала війну на виснаження з високою ціною для обох сторін, Дара Массікот заявила, що наразі обидві армії вже не такі, які були на початку війни.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, аналітичного центру українського уряду Микола Бєлєсков заявив, що в оприлюднених документах Пентагону вказується, що шанси України невеликі, але водночас Ллойд Остін каже, що вони дали нам усе, що нам потрібно. Ця невідповідність, за його словами, "приводить нас до деяких досить неприємних висновків".

Він зазначив, що США повинні почати поставки ракет класу "земля-земля" виробництва компанії Lockheed Martin Corp. Це дасть українці можливість стримувати переміщення боєприпасів і резервів, які Росія використовує для оборони.

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Блєсков заявив, що наразі головна проблема в тому, що у Вашингтона є різні пріоритети. "Війна позбавила Росію статусу великої загрози на довгі роки, тому інтереси США та України не обов’язково збігаються", - заявив він.

У США вважають, що Україна може використати ракети для ударів по території Росії, що може розширити масштаби війни та підживити пропаганду Кремля, який стверджує, що не вторгався в Україну, а захищається від НАТО. Росія вже засудила поставки танків та високоточних боєприпасів великої дальності як ескалаційні.

Видання зазначає, що уряд США та інших кран Заходу вже неодноразово недооцінювали можливості української армії, включно з оцінкою, що Росія може захопити київ за 72 години з початку наступу. Блєсков нагадав, що наприкінці минулого літа, перед стрімкими проривами української армії, на Заході теж казали, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут та стала патовою.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк попередив світову спільноту про негативні наслідки неправильного завершення війни з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що війна Росії проти України може тривати ще кілька років.

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