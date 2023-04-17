SpaceX скасувала перший тестовий пуск ракети Starship: у чому причина

У команді зазначили, що уже працюють над наступною доступною можливістю.

SpaceX, космічна компанія Ілона Маска SpaceX у понеділок, 17 квітня, після анонсу запуску скасувала тестовий запуск надважкої ракети Starship, призначеної для міжпланетних польотів.

Про це повідомили в Twitter сам Маск і SpaceX.

Відтермінування пояснили тим, що з'явилися проблеми з клапаном тиску, який "замерз", пояснив Маск.

"Клапан тиску, схоже, замерз, тому, якщо він не запрацює найближчим часом, запуску сьогодні не буде. Сьогодні дізнався багато нового, зараз вивантажуємо пальне, через кілька днів спробуємо ще раз", - написав мільярдер.

У команді зазначили, що уже працюють над наступною доступною можливістю.

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Starship - найпотужніший і найвищий космічний корабель із будь-коли побудованих, він здатний нести до 150 тонн вантажу в разі багаторазового використання, йдеться на сайті SpaceX.

Зазначимо, надважкий космічний корабель Starship ніколи раніше не літав у повній комплектації.

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