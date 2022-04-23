Спалах і вибух: з’явилось відео моменту влучання боєприпасу в одеську багатоповерхівку

Спалах і вибух: з’явилось відео моменту влучання боєприпасу в одеську багатоповерхівку

У Мережі опублікували відеозапис з однієї з квартир одеської шістнадцятиповерхівки, в яку під час ворожого обстрілу влучив російський боєприпас.

На відео видно, як за вікном квартири весь горизонт різко стає помаранчево-червоним, потім видно полум’я, що пробивається до квартири та чутно потужний звук вибуху.

При цьому кімнаті вибухом вибило вікна та двері. На балконі, очевидно, спалахнула пожежа.

Нагадаємо, вдень 23 квітня російські війська завдали по Одесі удару крилатими ракетами. Вони влучили у багатоповерхівку в Київському районі, внаслідок чого загорілись квартири на 4 та 5 поверхах. Наразі відомо про загибель 6 людей, з яких 1 тримісячна дитина, постраждали 18 людей.

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