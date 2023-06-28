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Спалах інфекцій та братські могили: на окупованій Херсонщині лише за добу виявили 60 тіл цивільних

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Спалах інфекцій та братські могили: на окупованій Херсонщині лише за добу виявили 60 тіл цивільних

Після теракту на Каховській ГЕС стався спалах інфекційних хвороб / Скриншот

Окупанти збирають тіла загиблих через теракт на Каховській ГЕС.

Після підриву Каховської ГЕС на окупованій частині Херсонської області стався спалах інфекційних хвороб. Через це окупанти почали збирати тіла загиблих та ховають їх у братських могилах без будь-яких позначок.

Про це 28 червня йдеться у повідомленні Генштабу. 

"У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені", - йдеться у повідомленні. 

В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл.

"Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання", - повідомили у Генштабі. 

Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що підрив росіянами Каховської ГЕС не вплинув суттєво на контрнаступ ЗСУ і не завдав такого клопоту, на який розраховував ворог.

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Дата публікації
Перегляди
1060
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