"Спалах коронавірусу": медики в Херсоні ошукали росіян, щоб ті не захопили лікарню

Коли російські війська окупували Херсон, вони спробували взяти під контроль лікарню імені Опанаса та Ольги Тропіних. Щоб завадити їм це зробити, лікарі організували "фальшивий спалах" COVID-19.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання пише, що окупанти наказали головному лікарю Леоніду Ремізі зняти з входу до лікарні державний прапор України, однак той відмовився.

"Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити", — сказав лікар окупантам.

Повідомляється, що вперше російські солдати пішли, не наполягаючи на своєму. Однак потім затримали двох лікарів та заборонили українську символіку. Проте медики з лікарні Тропіних сховали обладнання, а також почали шпигувати за росіянами на користь українських спецслужб.

Журналісти пишуть, що російські війська намагалися перетворити лікарню Тропіних на військовий шпиталь, змусити лікарів лікувати їх поранених. Тоді до них вийшов сам головлікар Реміга у захисному костюмі та сказав, що росіянам не можна входити, бо в лікарні спалах коронавірусу. На стінах лікарні персонал розклеїв попередження про небезпечні інфекції. Повідомляється, що такий прийом спрацював, і росіяни ненадовго пішли.

Раніше стало відомо, що російські військові зверталися до херсонських лікарів з проханням поставити фейкові діагнози. Так вони хотіли втекти з фронту, коли Україна почала завдавати ударів по російських базах і лініях постачання на Херсонщині.

Окупанти тероризують звільнений Херсон

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