"Спалахнуть епідемії": від хвороб і нестерпних умов може померти понад 10 тис. маріупольців

"Спалахнуть епідемії": від хвороб і нестерпних умов може померти понад 10 тис. маріупольців

Гуманітарна ситуація у блокадному Маріуполі Донецької області складна, а тому у місті є ймовірність зростання смерності серед населення.

Наразі там 150-170 тисяч жителів. Втім, до кінця 2022-го від хвороб та нестерпних умов може померти понад десять тисяч маріупольців.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті сплахнуть епідемії", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, наразі більша частина населення міста - це літні та хворі люди. Втім, без належних умов життя смертність серед уразливих категорій зросте в рази.

Зазначається, що частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста. Людей не випускають на територію України через жорстку систему фільтрації. "Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", - додав міський голова.

Як повідомлялося, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду. ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 10 травня.

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