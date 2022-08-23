Спалена техніка окупанта на Хрещатику майже вся рухалась на Київ, та така ж на фронті з’являється щодня

Замість святкового параду до Дня Незалежності України на Хрещатику, цьогоріч парад знищеної військової техніки рашистів.
Серед підбитих танків та артилерії на Хрещатику чимало техніки, якої Україна не мала на озброєнні. Втім, ту, яку вдається відновити - армійці вже успішно використовують на фронті, йдеться в ТСН.
Понад 80 зразків захопленої у боях рашистської техніки вишукувалися на імпровізований парад на головінй вулиці України. До неї на ознайомлення веде журналістів генерал-майор Сергій Корнійчук, який у 2019-2020-х роках керував Генеральним штабом Збройних сил і добре знає не лише техніку українську, а і ворожу. Деяка є в обох арміях на озюроєнні, як-то гармата «Акація». «Так вийшло, що я вас привів на цю виставку, я сам за фахом артилерист і я починав свою службу саме на такій гарматі», - каже він.
І таких захоплених у рашистів гармат вже десятки. Розбомблені - пішли на металобрухт, інші - відновили і успішно воюють проти самих орків. Поруч - підбита важка вогнеметна система залпового вогню "Солнцепьок". Вона здатна накривати вогнем територію у понад 6 гектарів. Це не перший "Солнцепьок", який наші воїни підбили чи захопили у раширстів.
«Найжахливіша зброя, тому що вона використовує термобоєприпаси об'ємного вибуху… Вони сьогодні використовують практично все, крім ядерної зброї і хімічної зброї», - додає Корнійчук
Майже уся ця виставлена військова техніка рухалася на столицю. Але наші армійці добряче "відчорнобаїли" більшість рашистських підрозділів.
Поки що це не парад нашої перемоги, каже генерал. Втім, у такому вигляді ворожа техніка з'являється на фронті щодня. І колись поповнить і цю колекцію. Усі ці експонати простоять на Хрещатику іще кілька днів, щоби показати на увесь світ, що Росія має лежати у руїнах.
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