Спалена техніка окупанта на Хрещатику майже вся рухалась на Київ, та така ж на фронті з’являється щодня

Серед підбитих танків та артилерії на Хрещатику чимало техніки, якої Україна не мала на озброєнні. Втім, ту, яку вдається відновити - армійці вже успішно використовують на фронті, йдеться в ТСН.

Понад 80 зразків захопленої у боях рашистської техніки вишукувалися на імпровізований парад на головінй вулиці України. До неї на ознайомлення веде журналістів генерал-майор Сергій Корнійчук, який у 2019-2020-х роках керував Генеральним штабом Збройних сил і добре знає не лише техніку українську, а і ворожу. Деяка є в обох арміях на озюроєнні, як-то гармата «Акація». «Так вийшло, що я вас привів на цю виставку, я сам за фахом артилерист і я починав свою службу саме на такій гарматі», - каже він.

І таких захоплених у рашистів гармат вже десятки. Розбомблені - пішли на металобрухт, інші - відновили і успішно воюють проти самих орків. Поруч - підбита важка вогнеметна система залпового вогню "Солнцепьок". Вона здатна накривати вогнем територію у понад 6 гектарів. Це не перший "Солнцепьок", який наші воїни підбили чи захопили у раширстів.

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«Найжахливіша зброя, тому що вона використовує термобоєприпаси об'ємного вибуху… Вони сьогодні використовують практично все, крім ядерної зброї і хімічної зброї», - додає Корнійчук

Майже уся ця виставлена військова техніка рухалася на столицю. Але наші армійці добряче "відчорнобаїли" більшість рашистських підрозділів.

Поки що це не парад нашої перемоги, каже генерал. Втім, у такому вигляді ворожа техніка з'являється на фронті щодня. І колись поповнить і цю колекцію. Усі ці експонати простоять на Хрещатику іще кілька днів, щоби показати на увесь світ, що Росія має лежати у руїнах.

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