Спалені і розграбовані будинки, російська техніка та залишки снарядів довкола: як виглядають звільнені Козаровичі

Звільнені села на Північній Київщині зі сльозами зустрічали українських військових

Спалені або розграбовані будинки місцевих, російська техніка в городах та сміття повсюди, де жили окупанти. Це залишили по собі росіяни, коли втекли із сіл на Північній Київщині. Козаровичі, Димер, Демидів, Іванків - знову під контролем української армії.

Про це йдеться в ТСН.

Ще напередодні тут була гаряча лінія фронту. Тепер, майорить український стяг. Про жорстокі бої тут свідчать не лише дотла спалені садиби, а й рештки ворожих ракет – тут хвостовик від «Іскандера», який запустили з Білорусі, до кордону, з якою тут сотні кілометрів. Частина ракети приземлилась просто посеред вузенької вулиці, будинки на якій дивом вціліли. Бомбили росіяни й авіацією, а надто, коли звідси виходили їхні війська.

«Вилітав гвинтокрил, який прикривав відхід їхніх колон, які дуже поспішно покидали територію», - кажуть бійці.

Та нині все стихло. А чутки, що у село зайшла українська армія швидко рознеслись серед місцевих, які потроху почали виходити назустріч. «Дякуємо за те, що вони прийшли і визволили нас від цих загарбників. І діток наших», - дякують місцеві.

Одна із родин від обстрілів втікла зі столиці на околиці, але війна наздогнала їх і тут. «Страшно було, обстріли постійні, боїшся весь час. Ніколи не знав, що тебе чекає в ту чи іншу секунду», - кажуть люди.

Армійці йдуть вулицями села, а під ногами тріщать осколки від мін. Навколо розкидані не розірвані снаряди. «Оце БМП по нам працювало, а це «Птур» - певно не спрацював», - показують залишки військові.

А на поріг подекуди пошкоджених будинків виходять люди, які здається, очам не вірять, що перед ними нарешті українська армія. Та коли чують українську мову, кидаються обіймати солдатів і не стримують сліз.

Окупанти просто серед домівок облаштували собі табір. Блок-пост, там далі капоніри, де тримали техніку. На подвір"ї здетонував КАМАЗ з їхньою зброєю. Де жили - все перетворили на смітник.

З хат місцевих окупанти тягли все, що бачили. Навіть пральні машини і плити намагались забрати із собою. Що не змогли вкрасти, просто розстрілювали. Місцеві легковики вороги ще й промаркували так само, як і свою техніку. Як обкрадають домівки сусідів люди бачили із вікон. Та вийти боялись, бо щодня не дораховувались односельців. «Людей забирали просто з села. Тут хлопчину, наші вже у Димер прийшли, а його досі немає», - розповідають місцеві.

Тиждень у полоні росіян пробув і Анатолій. Він міцно стискає у руках кілька скибок хліба, який принесли армійці. Каже, не їв хліба дуже давно.

«Я їздив, допомагав людям, хліб все інше. Приїхали 4 машини. Думав про дружину, вона кричала, не забирайте. Мене забрали просто ні за що», - переконує чоловік.

Забрали мобільний телефон, потім били. Запідозрили, що допомагає українській армії. Чоловік радіє, що повернувся додому живий.

За місяць окупації у Козаровичах зникло щонайменше 10 людей. Їх та полонених із сусідніх сіл росіяни тримали у підвалах на підприємстві з виробництва вікон у сусідньому Димері. Тепер їх там немає, кажуть місцеві. І припускають, російські війська могли їх забрати з собою, як прикриття, аби збройні сили не розстрілювали колони техніки, які втікали у бік Білорусі.

Про викрадення вже повідомлені Центр з обміну полонених, СБУ, Офіси президента та прокуратура.

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