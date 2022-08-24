Спалені пасажирські вагони та автомобілі: моторошні фото з місця ракетного удару на Дніпропетровщині

Російські окупанти 24 серпня ракетами обстріляли станцію Чаплине у Дніпропетровській області.
Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм.
Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" опублікував перші кадри з місця трагедії.
На фото видно багато спалених пасажирських вагонів та цивільний автомобіль. Судячи з фото, ніякої військової техніки на станції на момент трагедії не було. Росіяни просто на День Незалежності вбили щонайменше 15 українців.
Відомо, що горять ще 4 вагони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня Росія влучила ракетою в житловий будинок на Дніпропетровщині, де були діти. Їх довелося діставати з-під завалів.
Внаслідок обстрілу загинула 11-річна дівчинка.
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