Спалені пасажирські вагони та автомобілі: моторошні фото з місця ракетного удару на Дніпропетровщині

Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм.

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" опублікував перші кадри з місця трагедії.

На фото видно багато спалених пасажирських вагонів та цивільний автомобіль. Судячи з фото, ніякої військової техніки на станції на момент трагедії не було. Росіяни просто на День Незалежності вбили щонайменше 15 українців.

Відомо, що горять ще 4 вагони.

Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"

Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"

Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня Росія влучила ракетою в житловий будинок на Дніпропетровщині, де були діти. Їх довелося діставати з-під завалів.

Внаслідок обстрілу загинула 11-річна дівчинка.

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