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Спалені пасажирські вагони та автомобілі: моторошні фото з місця ракетного удару на Дніпропетровщині

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Спалені пасажирські вагони та автомобілі: моторошні фото з місця ракетного удару на Дніпропетровщині

Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"

Російські окупанти 24 серпня ракетами обстріляли станцію Чаплине у Дніпропетровській області.

Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм. 

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" опублікував перші кадри з місця трагедії.

На фото видно багато спалених пасажирських вагонів та цивільний автомобіль. Судячи з фото, ніякої військової техніки на станції на момент трагедії не було. Росіяни просто на День Незалежності вбили щонайменше 15 українців. 

Відомо, що горять ще 4 вагони.

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня Росія влучила ракетою в житловий будинок на Дніпропетровщині, де були діти. Їх довелося діставати з-під завалів.

Внаслідок обстрілу загинула 11-річна дівчинка.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
91к
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