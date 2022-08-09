Спалений літак та пошкоджені будинки: в окупованому Криму показали наслідки вибухів на аеродромі "Саки"

На військовому аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Міноборони держави-окупантки заявило про те, що там сталась "детонація боєприпасів". У Мережі уже публікують наслідки потужних вибухів.

На одному із кадрів видно пошкоджені будинки в тимчасово окупованому Криму. Відео записували із пожежного автомобіля. Автор говорить, що вибухи були настільки потужними, що у будинках за кілометр від епіцентру займання повилітали вікна.

"У будинках немає вікон. І це за кілометр від місця вибуху", - каже автор відео.

Також у Мережі опублікували відео із залишками російського літака. Він добряче обгорів через вибухи.

Військовий журналіст Роман Бочкала зауважив, що судячи з короткого відео на військовому аеродромі в Новофедорівці згоріло чимало літаків.

"На даний момент відомо, що на відкритих майданчиках аеродрому "Саки" за 4 години до удару перебували: 13 Cу-30СМ, 12 Су-24М/Р, 1 Іл-76, 6 Мі-8", - написав Бочкала.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

У Міністерстві оборони РФ заявили на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Також у відомстві повідомили, що вибухи в тимчасово окупованому Криму начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі.

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