Спалення піхоти в штурмах під Покровськом дається окупантам взнаки: у ЗСУ розповіли про десятки тисяч ворожих втрат

У росіян зараз перевага лише у живій силі, піхоті, але вона теж виснажується, і перевага ворога поступово спадає.

На Покровському напрямку гаряче — там відбулося 47 боєзіткнень. Це чи не половина усіх боїв на східному фронті. І це підтверджує — ворог не полишив своїх планів обійти та захопити Покровськ.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в етері "Суспільне.Новини".

За словами Трегубова, основні бої зараз точаться в районі, що на південний захід від Покровська. Там є як приклади успішних контратак Сил оборони, так і окремих спроб росіян зачепитися за ті чи інші населені пункти. Однак спалення людського ресурсу в неперервних атаках уже дається окупантам взнаки. Вони діють не так агресивно.

"У росіян зараз перевага лише в одному. Це безпосередньо жива сила, піхота. Та вони теж виснажуються, і їхня перевага потихесеньку спадає. Бо вони зазнають великих втрат в особовому складі. Це десятки тисяч осіб. Ну, якщо, наприклад, за минулий місяць щодо безповоротних втрат, то тільки на Покровському напрямку — сім тисяч", — зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, Росія під Покровськом поклала більше людей, ніж за Другу чеченську війну. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни там втратили 7 тисяч осіб безповоротно і 15 тисяч загалом. Це з пораненими, зниклими безвісти тощо.

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