Спалили паспорти РФ та ховались: у Херсоні подружжя працювало на росіян та доносило на військових ЗСУ

Зрадників викрили під час стабілізаційних заходів у Херсоні.

У Херсоні викрили парочку колаборантів: подружжя погодилось співпрацювати на окупантів та здавало росіянам місцевих патріотів.

Про це повідомляє ДБР.

Правоохоронці викрили трьох жителів Херсонщини, які добровільно погодились працювати на росіян та здавали окупантам українських патріотів та військових АТО і ООС.

Фото: Державне бюро розслідувань

Подружжя та ще один чоловік погодились працювати у фейковому "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области". Вони виконували всі вказівки окупантів та доносили на патріотів України в Херсоні. А інший чоловік переконував своїх знайомих працювати на окупаційний режим та розносив листівки про "переваги Росії".

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Усі троє підозрюваних отримали російські паспорти, проте після деокупації Херсона подружжя спалило їх та переховувалось від слідства. Проте їх викрили під час стабілізаційних заходів.

Фото: Державне бюро розслідувань

Усім трьом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, російські агресори не випускають зрадників України з Херсонщини до Криму або ловлять, коли ті намагаються втекти, та повертають назад.

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