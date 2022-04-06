Спалив паспорт, засудив Путіна та вступив до тероборони: в Україні громадянин РФ став на захист України

Чоловік народився в Україні, проте згодом переїхав до РФ та прожив там 35 років.

В Україні громадянин Росії спалив свій паспорт та вступив до лав тероборони. Чоловік засудив агресію Путіна та окупацію українських територій військовими злочинцями РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Як стало відомо, під час війни українські спецпідрозділи перевіряють інформацію про усіляких людей, які можуть працювати на Кремль.

“Під час відпрацювання інформації працівники ДБР виявляють і свідомих громадян Росії, які засуджують путінську агресію. Один з таких на початку повномасштабної війни став на захист України та вступив до підрозділу територіальної оборони”, — розповіли в ДБР.

Сам чоловік народився в Україні, проте згодом переїхав до РФ та прожив там 35 років. Але після 2014 року, анексії Криму, а також окупації Донецької та Луганської областей вирішив повернутися на батьківщину.

“Я засуджую напад путінської Росії, вбивства мирних людей. Тому прийняв рішення вступити до тероборони. На знак протесту знищую паспорт РФ, відмовившись таким чином від російського громадянства. Не хочу мати нічого з ними спільного”, — наголосив чоловік.

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